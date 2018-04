Griezmman é eleito craque da Eurocopa e time ideal tem quatro portugueses Um dia após o fim da Eurocopa, a Uefa anunciou nesta segunda-feira o atacante francês Antoine Griezmann como o craque da competição e também membro do time ideal do torneio, que conta com quatro jogadores da seleção portuguesa, que conquistou o título no último domingo ao derrotar a França por 1 a 0, em duelo definido na prorrogação e disputado no Stade de France.