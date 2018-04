Gripado, Deco não treina e vira dúvida no Fluminense

"O Deco ligou, falou que estava gripado, foi ao médico", revelou o treinador, ao fim do treino desta sexta. "Se estiver bem, tudo bem, se não estiver, joga o Souza ou o Lanzini", explicou, já projetando uma eventual mudança no meio-campo.

Se confirmada, a alteração será a única no time. "Não vai ter mudança nenhuma, não. Normalmente tem a volta do Edinho [suspenso na rodada passada]. Está todo mundo bem", disse, satisfeito com o preparo físico do seu elenco. "Teremos um dia a mais que o Figueirense de repouso, mas acho que não tem sido isso o nosso problema, fisicamente a equipe está muito bem".

Abel se mostrou mais preocupado com o equilíbrio mental do grupo, que faturou uma incrível virada sobre o Grêmio na quarta-feira. "Houve muitas reviravoltas nos últimos jogos e às vezes o desgaste mental é pior do que o físico".

O treinador também se mostrou receoso quanto ao bom momento do Figueirense no Brasileirão. Na quarta posição da tabela, o time catarinense não perde há 14 jogos e chegou a acumular seis vitórias seguidas antes de empatar com o Flamengo na quinta.

"O Figueirense é a equipe do momento. Parece que faz 15 jogos que eles não perdem um jogo, aí você vê o moral que eles estão. Sabemos que não será fácil. Jogar no Orlando Scarpelli é complicado. É uma equipe que sabe o que fazer, mas vamos buscar a vitória. Eles vão encontrar um Fluminense que vai lá pensando na vitória", disse Abel.

A cinco pontos do líder Corinthians e três do vice-líder Vasco, o Fluminense encostará ainda mais nos líderes do campeonato se vencer no domingo. Já o Figueirense alcançará a terceira colocação da tabela, em caso de triunfo, mas com chances remotas de brigar pelo título.