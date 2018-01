Gripado, Leão é o desfalque do treino do Palmeiras O treinamento do Palmeiras, na manhã desta quarta-feira, na Academia de Futebol da Barra Funda, em São Paulo, começou com um grande desfalque. Fortemente gripado, o treinador Emerson Leão nem deu as caras para comandar a última movimentação antes da partida contra o Atlético Nacional, de Medellín (Colômbia), nesta quinta, no Palestra Itália, pela segunda rodada do Grupo 7 da Copa Libertadores da América. Apesar da ausência no treino, Leão comandará a equipe do banco de reservas no jogo. Nesta tarde, o treinador irá direto de sua casa para a concentração do time. Quem não jogará é o meia Juninho Paulista, que tinha a expectativa de estrear este ano. O jogador já está recuperado de uma lesão muscular, participou dos últimos treinos, mas terá de esperar mais um pouco para entrar em campo.