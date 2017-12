Gripado, Roger "acordou" no 2º tempo Substituído pelo zagueiro Marinho aos 44 do segundo tempo, o meia Roger, do Corinthians, ganhou um abraço apertado do técnico Márcio Bittencourt. Em seguida, em resposta às provocações de torcedores da Ponte Preta no alambrado do Estádio Moisés Lucarelli, abriu um sorriso irônico, fez alguns gestos obscenos e foi se sentar com os colegas no banco de reserva. Ele queria era comemorar sua bela atuação. "Precisávamos muito dessa vitória. O time todo está de parabéns", disse o meia, autor de dois dos cinco gols corintianos. No primeiro tempo, Roger dormiu. No segundo, acordou. Foi aí que sua estrela brilhou, com os dois gols logo no início e belos passes. "O time todo deu uma relaxada no final do primeiro tempo. Poderíamos até ter tomado mais dois gols. Mas o Márcio falou com a gente no intervalo, mostrou onde estávamos errando. E o time voltou melhor para a etapa final." Ofegante, Roger comentou que jogou gripado e que tem sofrido muito com o calendário. Ele não quis confirmar se jogará contra o Goiás, quarta-feira, pela Copa Sul-Americana, em Goiânia. "Isso ficará a cargo da comissão técnica. Eu tenho jogado bem abaixo das minhas condições físicas. Estou muito gripado", disse Roger. Questionado se o time do Corinthians desponta como o grande favorito para a conquista do título do Campeonato Brasileiro, o camisa 7 corintiano preferiu desconversar. "Não existe isso de favorito, está muito cedo para falar nisso".