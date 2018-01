Gripe ameaça o time do Internacional Um surto de gripe no Estádio Beira-Rio pode tirar alguns dos principais jogadores do Internacional do jogo contra o Botafogo, neste domingo, em Porto Alegre (RS), pelo Campeonato Brasileiro. Os sintomas foram sentidos pelo zagueiro Edinho, o ala-esquerdo Jorge Wagner e o atacante Fernandão durante a sexta-feira. Os três mais o volante Tinga, que está afastado por dores musculares, foram os destaques do time que ganhou o Campeonato Gaúcho e são as grandes esperanças da torcida para levar o time ao título brasileiro. O Internacional também não conta com os goleiros Clemer e André, contundidos, e com o atacante Rafael Sobis, cedido à seleção sub-20. Com tantos problemas, o técnico Muricy Ramalho deixou para definir o time no domingo, pouco antes do jogo. Mas não escondeu que, desta vez está otimista. Acredita que tem reservas à altura para enfrentar uma competição longa e espera chegar a dezembro com a faixa no peito ou, no mínimo, uma vaga na Libertadores de 2006.