Gripe ataca elenco do Real Madrid Além da insatisfação de Ronaldo e da contusão de Salgado, o técnico Vanderlei Luxemburgo ganhou mais um problema no Real Madrid. Um surto de gripe atingiu o elenco e afastou Raúl, Roberto Carlos e Beckham do treino desta quinta-feira. Com isso, eles são dúvida para o jogo de sábado, contra o Deportivo La Coruña, pelo Campeonato Espanhol. Raúl e Roberto Carlos ainda fizeram alguns leves exercícios nesta quinta-feira em Las Rozas, o centro de treinamento do Real, mas Beckham foi liberado pelos médicos do clube para descansar em casa. Para complicar a vida de Luxemburgo, Zidane e Ronaldo também estão com algumas dores musculares, mas não devem ser problema para sábado. E o lateral-direito Salgado, que sofreu contusão no jogo de terça-feira, contra a Juventus, pela Liga dos Campeões da Europa, deve ficar 1 mês afastado dos gramados. Mas a maior dificuldade de Luxembugo no momento deve ser mesmo a insatisfação de Ronaldo. O atacante já marcou uma reunião com o presidente do Real, Florentino Perez, na próxima semana, para discutir seu futuro. Ele está cansado de ser seguidamente substituído pelo treinador brasileiro.