Gripe aviária pode afetar a Copa, diz Comitê alemão A gripe aviária que chegou ao norte da Alemanha poderá afetar a organização da Copa do Mundo, segundo disse nesta terça-feira a presidente do Comitê de Agricultura do Parlamento alemão. Bärbel Höhn, do Partido Verde, alertou em uma entrevista no canal de TV alemã N24 para a possibilidade de cancelamento de jogos ou do próprio torneio em caso da gripe aviária se tornar uma pandemia de graves conseqüências. A deputada lembrou que grandes aglomerações de pessoas são propícias à propagação de vírus e doenças. O aviso feito pela líder política em Berlim "não é exagerado", segundo o alemão Klaus Stöhr, que coordena o programa de combate a pandemias da Organização Mundial de Saúde (OMS). Calamidade Stöhr disse que o perigo da gripe aviária se tornar uma pandemia cresce com a sua propagação no continente europeu. "Se tivermos uma pandemia na época da Copa o governo vai ter de pensar muito bem no que fazer", disse Stöhr. No entanto, ele também afirmou que a Alemanha está bem preparada para controlar a doença. A gripe aviária foi levada à Alemanha por gansos selvagens e se manifestou no extremo norte do país. O estado de calamidade pública foi declarado na ilha de Rügen, no Mar Báltico, e em parte da região costeira.