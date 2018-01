Gripe e calor atrapalham o Tigres Um surto de gripe no elenco e o forte calor de Monterrey nos últimos dias estão atrapalhando a preparação do Tigres para a partida de volta contra o São Paulo, nesta quarta-feira, pelas quartas-de-final da Copa Libertadores da América. O time mexicano precisa reverter a derrota por 4 a 0 sofrida no Morumbi, há duas semanas. De acordo com o porta-voz do clube mexicano, Alejandro Garza, quatro jogadores estão fortemente gripados desde o final de semana - o brasileiro Irênio, o argentino Silvera e os mexicanos Briseño e Olalde. Somente Silvera teve condições de participar do treinamento da manhã desta segunda-feira. Além dos problemas com a gripe, o forte calor em Monterrey tem feito a equipe treinar em horários alternativos. Para fugir das altas temperaturas, os treinos foram marcados para o começo das manhãs, já que, ao meio-dia, os termômetros chegam a 36ºC. A previsão dos meteorologistas é que a temperatura esteja perto dos 30ºC na hora do jogo, marcado para 20h (horário local).