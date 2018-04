Gripe suína poderá suspender o Campeonato Chinês

PEQUIM - Os jogos da primeira divisão do Campeonato Chinês de futebol poderão ser suspensos por causa de um surto da gripe suína que atingiu uma das equipes do torneio.

Todos os jogadores e membros da comissão técnica do time Chongqing Lifan, incluindo o treinador holandês Arie Haan, foram colocados em quarentena depois de 11 atletas testarem positivo para o vírus H1N1, noticiou o jornal local Titan Sports nesta sexta-feira.

De acordo com o jornal, a programação dos jogos do torneio passará apenas por ajustes se apenas um ou dois times forem afetados pela gripe. Até agora, nenhuma outra das 15 equipes da elite do futebol chinês, além do Chongqing Lifan, relatou contaminação de seus jogadores com o vírus.

Porém, a reportagem do jornal cita que um responsável pela Federação Chinesa de Futebol afirmou: "Se jogadores de ao menos três clubes forem afetados pela gripe H1N1, deveremos suspender todo o campeonato".

Um total de 6.968 casos da gripe suína, em meio a uma população de cerca de 1,3 bilhão de pessoas, foram relatados na China até a última quinta-feira.