Grondona considera prisão um "exagero" O presidente da Associação do Futebol Argentino (AFA), Julio Grondona, considerou "um exagero" a detenção do jogador Desábato, acusado de ofensas racistas contra Grafite, do São Paulo. "É um fato lamentável que não ocorria há muito tempo entre Argentina e Brasil. Para uns é muito grave (chamar o outro de ?negro?) e para outros não é", disse o dirigente, à Rádio La Red, de Buenos Aires. Notícias relacionadas ao caso: Teixeira e Parreira repudiam racismo Embaixador quer desculpas de Desábato Câmara convida Grafite a debater o racismo Quilmes: delegação passou dia no hotel Desábato é um ilustre desconhecido Juiz determina fiança para Desábato Governo brasileiro condena ato racista Ibase encaminhará mensagens à Fifa Desábato é transferido de delegacia Alckmin condena racismo de Desábato Argentino é suspenso preventivamente Nicolás Leoz visita jogador argentino Grafite conseguiu o que queria?, diz Olé Quilmes acusa São Paulo de montar farsa Conmebol também investiga Desábato Enquete em jornal argentino vê racismo ?Atleta não demonstrou arrependimento? Delegação do Quilmes está retida em SP Jogador argentino está incomunicável Advogados tentam livrar jogador Desábato preso por racismo no Morumbi São Paulo vence Quilmes e lidera Grupo 3