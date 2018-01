Grondona descarta contratação de Maradona Diego Armando Maradona completa 43 anos na quinta-feira, mas ainda não terá realizado o sonho de comandar alguma seleção de seu país. Pelo menos é o que deu a entender Julio Grondona, presidente da Associação de Futebol da Argentina. O cartola alegou, em entrevista a uma emissora de rádio de Buenos Aires, que o maior ídolo do esporte local não tem condições de assumir funções de destaque porque enfrenta "probleminhas". Grondona fez, de forma polida, referência ao tratamento a que Maradona se submete, desde 2000, para livrar-se de dependência das drogas. Desde essa época, o genial ex-jogador vive a maior parte do tempo em Cuba, onde freqüenta clínica especializada para ajudá-lo a se afastar da cocaína. "Tenho grande reconhecimento por tudo que fez", afirmou Grondona, quando lhe perguntaram qual o conceito que tem sobre o astro. "Mas ainda tem um probleminha que não consegue superar." A relação entre o dirigente e o ex-atleta sempre foi de amor e ódio. Grondona em várias ocasiões precisou intervir, junto a clubes e à Fifa, para aliviar punições contra Maradona. Mas também teve de assumir postura firme, em certos episódios. Em 1994, por exemplo, foi o presidente da AFA quem anunciou o resultado positivo do antidoping do meia-esquerda, na disputa da Copa nos EUA. "Hoje em dia, não há ninguém emblemático como Maradona no futebol da Argentina", afirmou Grondona, de 72 anos, eleito sexta-feira para o sétimo mandato. "Precisamos de ídolos que arrastem multidões para os estádios."