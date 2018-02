Grosics, vice-campeão mundial pela Hungria, é hospitalizado O ex-goleiro húngaro Gyula Grosics, titular da equipe comandada por Ferenc Puskas que encantou o futebol mundial na primeira metade da década de 50, foi hospitalizado por causa de problemas de irrigação sanguínea no cérebro. Depois da morte de Puskas, em novembro, ele é um dos dois sobreviventes daquele esquadrão - o outro é o lateral-direito Jeno Buzansky. "A morte de Puskas me abalou muito, e preciso diminuir o ritmo este ano e ficar mais relaxado", disse o ex-goleiro, em declarações divulgadas pela agência estatal de notícias da Hungria. Grosics, de 80 anos, fez 86 partidas pela seleção da Hungria entre 1947 e 1962 - fez parte do grupo que continuou na equipe após a revolução comunista de 1956, quando Puskas e outros jogadores deixaram o país e renunciaram à seleção. O goleiro foi vice-campeão da Copa do Mundo da Suíça, em 1954, quando os húngaros foram derrotados na final pela Alemanha Ocidental por 3 a 2. O craque Puskas, que também brilhou no Real Madrid e na seleção da Espanha, morreu no dia 16 de novembro, aos 79 anos, por conseqüência do Mal de Alzheimer, doença que o deixou hospitalizado nos últimos anos de vida.