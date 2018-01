Grupo 1 da Série A3 tem dois líderes Araçatuba e Sertãozinho dividem a liderança do Grupo 1 do Campeonato Paulista da Série A3, com 11 pontos, após a realização da quinta rodada, encerrada neste domingo à tarde. No confronto dos lanternas, a Internacional, em Bebedouro, goleou o Paraguaçuense, por 5 a 1. O Araçatuba segurou o placar sem gols com o Noroeste, em Bauru, enquanto o Sertãozinho conseguiu uma vitória fora de casa sobre o XV de Novembro, em Jaú, por 2 a 0. No sábado à noite, Barretos e Jaboticabal empataram por 1 a 1. Pelo Grupo 2, o líder Guaratinguetá sofreu sua primeira derrota. Perdeu para o Palmeiras B, por 3 a 1, no Parque Antártica. Mesmo assim, o Guará lidera com 10 pontos. O Palmeiras melhorou sua situação, chegando aos sete pontos, na quarta posição. O Taubaté manteve a vice-liderança, com nove pontos, ao empatar com o Independente, em Limeira, por 1 a 1. O Rio Claro venceu, em casa, o XV de Piracicaba, por 3 a 0. A Ferroviária, em casa, somou o segundo ponto com o técnico Pardal, mas empatou em casa, por 1 a 1, com o lanterna Osasco. Classificação: Grupo 1 - 1) Araçatuba e Sertãozinho 11 pontos; 3) Jaboticabal 10; 4) Barretos 7; 5) Noroeste 6; 6) Internacional 5; 7) XV de Jaú 4; 8) Paraguaçuense 0. Grupo 2 - 1) Guaratinguetá 10 pontos; 2) Taubaté 9; 3) Independente 8; 4) Rio Claro e Palmeiras B 7; 6) XV de Piracicaba e Ferroviária 5; 8) Osasco 2 pontos.