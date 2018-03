Grupo 5 da Libertadores tem rodada decisiva O Grupo 5 da Taça Libertadores define nesta terça-feira seus classificados. O lanterna Cienciano, do Peru, tem 4 pontos e a única missão de tentar, em casa, destruir as chances de classificação do Independiente (ARG), segundo colocado, com 8, e que precisa vencer para seguir no torneio. Na outra partida, o líder Nacional (URU), com 9, recebe o equatoriano El Nacional, com 5. Os uruguaios buscam a vitória para garantirem a primeira posição da chave.