Grupo A deve definir classificados Os primeiros classificados para às quartas-de-final da Copa América devem surgir neste sábado, quando será disputada a segunda rodada do Grupo A, no Estádio Metropolitano, em Barranquilla. O Chile, a surpresa da abertura da competição, não deve ter problemas para garantir a vaga, com uma jornada de antecedência, já que enfrenta a frágil Venezuela, às 18h15. No segundo jogo do dia, às 20h30, os colombianos têm uma dura batalha na luta pela classificação. Duelam com os equatorianos, estes dispostos à reabilitação - foram goleados por 4 a 1 pelos chilenos. O técnico Pedro García, do Chile, aposta suas fichas no atacante Montecinos, de 30 anos, autor de dois gols na estréia. E o jogador não deve decepcionar, pois está "atuando em casa" - ele foi campeão colombiano com o Júnior, em 1995, no mesmo palco deste sábado. "Jogar aqui, para mim, é como se estivesse no quintal de casa." A técnica do jogador é a maior preocupação do técnico venezuelano, Richard Paéz, que deve colocar marcação individual sobre ele. "Montecinos é um jogador de talento. Se dar espaços, ele te mata." Colômbia e Equador fazem o jogo da ?confraternização?, já que seus técnicos, Francisco Maturana e Hernan Darío Gomez, respectivamente, são colombianos e muito amigos.