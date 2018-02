Grupo articula contra Alberto Dualib Lista para lá, lista para cá. Ao contrário do que o torcedor pode imaginar, a papelada que anda de um lado para o outro no Parque São Jorge não é a tão sonhada relação de reforços para o Corinthians disputar o Campeonato Brasileiro. Trata-se de um manifesto que pretende reunir 200 assinaturas de um total de 400 conselheiros para conseguir a convocação extraordinária do Conselho Deliberativo, que normalmente só se reúne em dezembro ou janeiro. Os papéis foram distribuídos na noite de terça-feira, quando cerca de 60 pessoas (entre sócios e conselheiros) descontentes com a administração do presidente Alberto Dualib se reuniram em um flat da zona leste de São Paulo para analisar a situação do clube e elaborar propostas. Embora não esconda o descontentamento com a política interna e defenda a saída de vários dirigentes próximos à presidência, o grupo rechaça o rótulo de "oposição". "Na verdade, somos situação, mas somos dissidentes", tentavam explicar alguns dos presentes ao encontro. Caso consigam as 200 adesões e a conseqüente convocação automática do Conselho, o passo seguinte será solicitar que a presidência abra as contas e os balanços do clube. Há suspeita de que pessoas próximas à diretoria recebam salários e privilégios que, na opinião dos dissidentes, são incompatíveis. O afastamento desses, entre outras tantas medidas, é considerado imprescindível para sanear o clube. Passo a passo - Uma das preocupações do grupo é seguir rigorosamente os passos previstos no estatuto do clube. Atitudes tomadas do passado, como tentar tirar Dualib da presidência com base em liminares e ações na Justiça, estão descartadas. Pelo menos por enquanto. "Esse tipo de recurso já mostrou que não é eficiente", afirmou Andrés Sanchez, que no início do ano trabalhou no departamento de futebol profissional do Corinthians e é um dos líderes entre os dissidentes. Os integrantes do grupo só não gostam da idéia de a discussão se tornar pública. "Ninguém está discutindo futebol, mas a situação do clube no geral. Por isso é um assunto que só interessa aos conselheiros e aos sócios do Corinthians", explicou Andrés Sanchez, ao mesmo tempo que se despedia do representante de uma das torcidas uniformizadas, que acompanhou a reunião.