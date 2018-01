Grupo brasileiro pode comprar o PSG Atravessando grave crise financeira, o clube francês Paris Saint-Germain pode ser comprado por uma empresa brasileira. Isso é o que afirmou nesta quarta-feira o diretor esportivo Alain Cayzac, em entrevista à imprensa francesa. "Por enquanto, falo apenas por mim, não sou o dono do clube. Vários grupos não franceses, incluindo um brasileiro, já mostraram interesse em comprar o PSG", disse Cayzac, que é um dos seus pequenos acionistas. Segundo Cayzac, o grupo brasileiro que negocia com a agremiação francesa é um gigante do ramo de comunicações. Perguntado se a empresa era a Rede Globo, a que mais se enquadra nesse perfil, o dirigente foi vago. "É alguém desse tipo que está atrás do negócio", declarou. A imprensa européia está acreditando que o grupo interessado seja mesmo a empresa de Roberto Marinho, mas a organização desmente. Em comunicado enviado nesta quarta-feira à imprensa, a Globo afirmou "desconhecer a origem da informação de que estaria negociando a compra do clube francês Paris Saint-Germain, e esclarece não ter qualquer interesse nesse sentido." Junto com o Lyon, o Paris Saint-Germain é o clube mais brasileiro da França. Além de Ronaldinho Gaúcho, campeão do mundo, a equipe ainda conta com o atacante Aloísio, o meio-campista André Luiz (ex-São Paulo e Corinthians) e o lateral Paulo César (ex-Fluminense). Entre os maiores ídolos de sua recente história - foi fundado em 1970 -, estão Ricardo Gomes, Valdo e Raí. A busca do Paris Saint-Germain por um comprador começou quando seu maior acionista, o Canal Plus, anunciou que cortaria seu vínculo com o clube. O Canal Plus pertence ao grupo Vivenda Universal, cujas dividas ultrapassam US$ 34 bilhões. Para garantir algum retorno antes de deixar o PSG, a empresa francesa foi favorável, logo após a Copa do Mundo, à venda de Ronaldinho Gaúcho, o jogador mais valorizado do elenco - tem passe avaliado em US$ 50 milhões. Manchester United e Inter de Milão foram os clubes que mais demonstraram interesse, mas a negociação não vingou. O presidente do clube francês, Jean-Rene Fourtou, o técnico Luis Fernandez e o próprio jogador foram contra. Ronaldinho é ídolo em Paris. Ainda segundo Cayzac, embora o PSG esteja realmente em uma situação delicada, sua venda não é prioridade. "Existem grupos bastante interessados na compra do PSG, principalmente o brasileiro. Estamos conversando, mas o presidente me garantiu que a venda não é emergencial." Com mais fama do que conquistas, o Paris Saint-Germain ostenta poucos títulos no currículo: venceu o Campeonato Francês apenas duas vezes, em 85/86 e 93/94. Além desses, foram mais cinco títulos da Copa da França e uma Recopa (96).