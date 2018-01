Grupo C joga amanhã em Medellín A rodada de amanhã da Copa América terá duas partidas pelo Grupo C, em Medellín. Costa Rica e Uruguai, que venceram suas partidas de estréia, tentam garantir uma vaga na próxima fase da competição por antecipação. No outro jogo Bolívia e Honduras lutam por uma vitória que para manter as chances de classificação.