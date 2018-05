Grupo difícil é bom para Coreia do Norte na Copa, diz meia Ahn

A Coreia do Norte vai disputar um Mundial pela primeira vez desde 1966, quando alcançou as quartas-de-final, mas suas esperanças de repetir uma boa campanha são pequenas, após ser sorteada na primeira fase ao lado de Brasil, Portugal e Costa do Marfim.

"Em primeiro lugar, teria sido melhor se nós tivéssemos evitado times tão fortes como Brasil e Portugal", disse Ahn ao site da Confederação Asiática de Futebol. "Mas também será bom enfrentar os melhores times do mundo na melhor competição do mundo."

A Coreia do Norte, o segundo time de pior ranking entre os classificados para o Mundial, estreia contra o Brasil no estádio Ellis Park, em Johanesburgo, no dia 15 de junho, antes de enfrentar Portugal, na Cidade do Cabo, e a Costa do Marfim, em Nelspruit.

"Não pude assistir ao vivo ao sorteio pela televisão, mas agora que nós sabemos os resultados, nos precisamos nos preparar bem", disse Ahn, que joga no time sul-coreano Suwon Bluewings.

A Coreia do Norte, que perdeu por 4 x 1 para a Zâmbia em amistoso no mês passado, conseguiu uma vaga surpreendente no Mundial após terminar em segundo lugar de seu grupo nas eliminatórias asiáticas, à frente de Arábia Saudita e Irã.

(Por Patrick Johnston)