Grupo E é o mais embolado da Copa do Mundo Ao contrário do que aconteceu nos grupos A, B, C e D, a segunda rodada do Grupo E da Copa do Mundo embolou de vez a disputa para definir os classificados às oitavas-de-final. Com a vitória de Gana por 2 a 0 sobre a República Checa e o empate por 1 a 1 entre Itália e Estados Unidos, as quatro seleções chegam à ultima rodada com chances de seguir na competição. A situação mais confortável é a da Itália, que, líder da chave com quatro pontos, precisa apenas de um empate contra os checos, no próximo dia 22, em Hamburgo, para assegurar sua vaga. República Checa (três pontos e um gol de saldo) e Gana (três pontos e zero de saldo) precisam vencer ou até mesmo empatar, desde que o concorrente não ganhe. Já os Estados Unidos (um ponto e três gols negativos de saldo) precisam bater os africanos, no mesmo dia, em Nuremberg, e torcer por uma vitória italiana. Situação bem diferente da dos outros grupos em que a segunda rodada já foi realizada. No A, Alemanha e Equador, com duas vitórias, já asseguraram sua classificação e enfrentam-se no dia 20, em Berlim, apenas para definir quem será o primeiro da chave. Por terem melhor saldo (5 a 3), os sul-americanos jogam pelo empate. No B, a Inglaterra, com seis pontos, também carimbou sua passagem às oitavas-de-final. A Suécia, com quatro, precisa apenas de um empate contra os próprios ingleses, no dia 20, em Colônia, para avançar. A ameaça é a estreante Trinidad e Tobago, que, com um ponto ganho, precisa ganhar do Paraguai e torcer por uma derrota dos suecos para aprontar a maior surpresa do Mundial. No Grupo C, Argentina e Holanda, com duas vitórias cada, estão classificadas e se enfrentarão no dia 21, em Frankfurt, tão somente para definir quem será a primeira colocada. Com melhor saldo de gols (7 a 2), o time de José Pekerman joga pelo empate. Por fim, no Grupo D, Portugal garantiu vaga à próxima fase com duas vitórias em dois jogos. O México, com quatro pontos, precisa apenas de um empate diante dos próprios portugueses, no dia 21, em Gelsenkirchen, para avançar sem depender do resultado da partida entre Irã e Angola.