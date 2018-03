Grupo ISMM anuncia falência O conglomerado ISMM, o maior grupo de marketing esportivo do mundo e que comercializaria os direitos da Copa do Mundo de 2002, anunciou hoje a sua falência, depois de não conseguir encontrar um sócio estratégico que garantisse sua sobrevivência. De acordo com um comunicado da empresa, o Canal +, uma subsidiária da Vivendi Universal, que estava negociando a compra de uma participação da ISMM, não irá mais fechar o negócio. Agora, um tribunal da cidade de Zug vai dar início ao processo de falência do grupo. Uma liminar deu à ISMM o prazo até 31 de maio para obter um sócio e melhorar sua saúde financeira, uma vez que a empresa tem mais dívidas do que bens. A ISL Worldwide, um dos braços comerciais da ISMM, tinha os direitos de transmissão das Copas do Mundo de 2002 e 2006 para os países fora da Europa. Dessa forma, a Fifa rompeu todos os contratos de marketing com a ISL. ?Os direitos desses acordos agora voltam à Fifa?, disse a entidade, em um comunicado. O porta-voz da Fifa, Andreas Herren, disse que serão colocados em prática os planos de contingência para tratar das questões envolvendo a próxima Copa. Cerca de 40 executivos da ISL viajarão ao Japão e Coréia do Sul para tratar da comercialização da Copa das Confederações, que começa em junho. Uma vez confirmada a falência da ISMM, o conglomerado Alemão Kirch terá um mês para adquirir os direitos de transmissão das Copas para fora da Europa.