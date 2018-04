Grupo organiza protestos pelo País pedindo a queda de José Maria Marin

SÃO PAULO - A Frente Nacional dos Torcedores - grupo formado em 2010 e que realizou protestos por todo o país pedindo a queda do ex-presidente da CBF, Ricardo Teixeira - está se mobilizando agora pela renúncia do sucessor, José Maria Marin.

A campanha, batizada “Fora Marin! Regulamentação desportiva já!” terá um ato em Porto Alegre no início da tarde de sábado, 25, no tradicional Parque da Redenção. Será o primeiro de uma série de protestos que acontecerão pelo Brasil até o dia 30 de junho, quando se encerra a Copa das Confederações.

Em nota divulgada à imprensa, o grupo considera que Marin possui "incapacidade administrativa e ilegitimidade representativa" para comandar a CBF. E acrescenta: "o histórico de apoio à ditadura militar, especialmente as relações com o delegado Sergio Fleury e com o caso Vladimir Herzog, acabam por tornar Marin uma pessoa completamente inapta a ocupar o cargo máximo do futebol brasileiro".

Além da queda do presidente, a Frente Nacional dos Torcedores pede a aprovação da PEC 202/2012, conhecida por PEC Dr. Sócrates, que visa regulamentar a gestão de entidades esportivas.