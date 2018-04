Grupo Petrópolis adquire naming rights da nova Arena Pernambuco

SÃO PAULO - O Grupo Petrópolis anunciou nesta segunda-feira ter fechado acordo para aquisição dos naming rights da nova Arena Pernambuco, que sediará jogos da Copa das Confederações e da Copa de 2014.

Localizado a 19 km do centro de Recife e com capacidade para 46 mil torcedores, o estádio - que será gerido por uma concessionária formada pela Odebrecht Participações e Odebrecht Infraestrutura nos próximos 30 anos - passará a se chamar Itaipava Arena Pernambuco. Estima-se que a cervejaria, que já havia fechado acordo semelhante com a Fonte Nova, em Salvador, pagará R$ 100 milhões por dez anos de contrato.

O Grupo Petrópolis é atualmente a segunda maior cervejaria do Brasil, sendo a única grande empresa do setor com capital 100% nacional.

A Itaipava Arena Pernambuco será inaugurada oficialmente nesta segunda-feira, às 15h30, com um jogo entre operários que ajudaram a erguer o estádio. A presidente Dilma Rousseff dará o pontapé inicial, assim como já havia feito no sábado, na inauguração do Estádio Nacional de Brasília (Mané Garrincha). Para o jogo desta segunda-feira, apenas 15 mil lugares estarão liberados.

A partir de julho, o estádio passará a ser a nova casa do Náutico. O time fará um amistoso no local na próxima quarta-feira, 22, contra o Sporting, de Portugal.