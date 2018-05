Grupos da Copa 2010 serão definidos nesta sexta em sorteio

Chegou o momento de conhecermos os oito grupos da Copa do Mundo de 2010. Nesta sexta-feira, a Fifa realiza o sorteio das chaves em cerimônia na Cidade do Cabo, na África do Sul. Acompanhe ao vivo no estadao.com.br e na rádio Eldorado/ESPN todos os detalhes a partir das 15 horas.

Veja também:

Duas ameaças de bomba geram tensão na Cidade do Cabo

COPA 2010 - Leia mais no canal especial

ESPECIAL - Seleções classificadas para a Copa

Dê seu palpite no Bolão Vip do Limão

Será a primeira vez na história que o continente africano receberá a competição. E para fazer bonito, a África do Sul promoveu a reforma e a construção de 10 estádios, espalhados em 9 sedes. O primeiro jogo do Mundial será disputado no dia 11 de junho de 2010.

O sorteio desta sexta-feira definirá o futuro de 32 seleções, divididas em quatro grupos. A grande surpresa foi a seleção francesa, que perdeu o posto de cabeça de chave e corre o risco de enfrentar outras potências já na primeira fase.

O continente com mais representantes é a Europa: 13 no total. A África aparece em 2.º lugar, com seis. América do Sul, com cinco, e Ásia, com quatro, também têm um bom número de países. A América Central classificou três e a Oceania tem apenas a Nova Zelândia.

Todos os campeões mundiais estarão presentes no sorteio. América do Sul e Europa têm nove títulos cada - o Brasil é o maior vencedor de todos, com cinco. A Itália, com quatro, é a atual campeã e aparece logo em seguida.

Pelas regras da Fifa, o Brasil não poderá enfrentar outra seleção sul-americana na primeira fase. Assim, terá de pegar um europeu, um africano e um representante da América Central, da Ásia ou da Oceania (Nova Zelândia).

Os principais líderes do futebol estarão presente no evento. Dunga representará a seleção brasileira - já está na África do Sul. Por outro lado, Maradona não poderá acompanhar a cerimônia por estar suspenso pela Fifa - Bilardo será o substituto.

Quem for o campeão da Copa 2010 receberá uma quantia recorde de R$ 52 milhões. O vice ficará com R$ 24 milhões. Os clubes que cederem atletas para o Mundial ganharão a quantia de R$ 2,8 mil por dia por jogador até o final da participação.