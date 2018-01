Grupos do rebaixamento saem amanhã A Federação Paulista de Futebol (FPF) sorteia nesta segunda-feira os dois grupos de seis equipes que disputarão a permanência na primeira divisão do Campeonato Paulista de 2004. Rio Branco, Ituano, Mogi Mirim, Ponte Preta, Paulista, Internacional de Limeira, Juventus, América, União São João, Portuguesa, Botafogo e Marília lutarão contra o rebaixamento para a Série A2, a partir desta quarta-feira. O Santos terminou na nona colocação e despediu-se da competição com antecedência. Divididas em dois grupos, as equipes jogarão chave contra chave, em turno único. O pior colocado ao final da fase será rebaixado automaticamente. O segundo pior, independentemente do grupo, ainda terá nova chance de permanecer na elite do futebol paulista. Disputará uma repescagem contra o vice-campeão da Série A2, em duas partidas. A Federação Paulista é quem escolhe a ordem do mando dos confrontos. Em caso de empate de pontos e saldo de gols, a definição da vaga será nas cobranças de pênaltis. As equipes que quiserem reforçar o seu elenco têm até amanhã para inscrever o nome dos novos reforços. Os critérios para desempate continuam sendo os mesmos da primeira fase: 1º - vitórias, 2º - saldo de gols, 3º - gols pró, 4º - menor número de cartões vermelhos, 5º - menor número de cartões amarelos e 6º - confronto direto.