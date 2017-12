Guaçuano é vice-líder da Série B-3 O Guaçuano assumiu a vice-liderança do Grupo 1 do Campeonato Paulista da Série B-3 depois de vencer o Águas de Lindóia, por 3 a 1, neste domingo cedo. O Guaçuano tem 18 pontos, a quatro pontos do líder Jacareí, que sábado, goleou o Jacareí, por 5 a 0. Quarta colocado, o Osan empatou em 2 a 2 com o Grêmio Barueri no tempo normal, em Indaiatuba, mas venceu as penalidades por 2 a 0. No Grupo 2, o Comercial de Tietê continua tranqüilo no primeiro lugar, com 23 pontos. Jogando em Rancharia, o Comercial venceu a lanterna Ranchariense por 2 a 1 e abriu cinco pontos de vantagem em relação ao Corinthians-B que em presidente Pruden te, venceu o Prudentino, por 2 a 0. Além de perder o segundo lugar do grupo com a derrota de 2 a 0 para o Vocem, em Assis, o Montenegro agora tem companhia no terceiro lugar. O Pirassununguense goleou o fraco Gazeta de Ourinhos e voltou aos primeiros lugares. Resultados: Catanduvense 2 x 4 Andradina; Ginásio Pinhalense (10) 2 x 2 (9) União do Vale; Guaçuano 3 x 1 Águas de Lindóia; Itararé (3) 3 x 3 (2) União Iracemapolense; Osan (2) 2 x 2 (0) Grêmio Barueri; Pirassununguense 4 x 1 Gazeta; Prudentino 0 x 2 Cor inthians-B; Ranchariense 1 x 2 Comercial de Tietê; Paulista de Caieiras (2) 2 x 2 (3) Amparo; Serra Negra 3 x 1 Paulistano; Tanabi 1 x 0 Elosport; Vocem 2 x 0 Montenegro, União Suzano 0 X 2 Ponte-Sumaré e Joseense 5 X 0 Jacareí. Classificação - Grupo 1: 1) Joseense 22, 2) Guaçuano18, 3) Águas de Lindóia 16, 4) Osan 15; 5) Paulista de Caieiras 14; 6)Jacareí e União 13; 8) Ponte Preta-Sumará 12; 9) Amparo 11; 10)Grêmio Barueri 8; 11) Paulistano 7; 12) Serra Negra 7; 13) Ginásio P inhalense 6 e 14) União Suzano 0. Grupo 2: 1) Comercial de Tietê 23; 2) Corinthians-B 17; 3) Montenegro e Pirassununguense 16, 5) Elosport 15, 6) Vocem 14; 7) Prudentino 12, 8) Tanabi 11; 9)Itararé 10; 10) U. Iracemapolense 9; 11) Andradina 7; 12) Gazeta 4; 13)Catanduvense 3; 14) Ranchariense -11.