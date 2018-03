Guaçuano empurra Radium para B-3 O Guaçuano se librou do rebaixamento para a Série B3, sexta divisão, do Campeonato Paulista ao vencer o Radium de Mococa, por 1 a 0, nesta sexta-feira, em Mogi Guaçu. A mesma sorte não teve o Radium, com 8 pontos no Grupo 1, e agora rebaixado na penúltima rodada da fase de classificação. No Grupo 2, o Guarujá já tinha caído. A partida foi muito tensa. O jogo valia muito mais do que os três pontos, porque estava em disputa a permanência na quinta divisão. O primeiro tempo foi muito nervoso. No segundo, Mauri, cobrando falta, decidiu o futuro dos dois times.