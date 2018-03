Guaçuano quer manter os 100% na B-3 Procurando manter o aproveitamento de 100% no Campeonato Paulista da Série B3, o Guaçuano entra em campo nesta quarta-feira contra o Grêmio Barueri. O time venceu seus três jogos e tem o melhor saldo de gols da competição - 11 gols. O Joseense e o Comercial de Tietê também fazem uma campanha semelhante ao Guaçuano. Nesta rodada o Joseense pega o Osan de Indaiatuba e o Comercial de Tietê enfrenta o Tanabi. Ao todo são 28 clubes, divididos em duas chaves com 14 equipes cada. O campeonato é regionalizado, classificam-se os seis primeiros de cada chave e na segunda fase, os doze times classificados formarão três grupos de quatro. Os campeões de cada grupo e o melhor segundo colocado se classificam para as semifinais. Confira todos os jogos da rodada: Gazeta x Itararé; Grêmio Barueri x Guaçuano; Osan x Joseense; Paulistano x União Suzano; Pirassununguense x Vocem; Ranchariense x Prudentino; Paulista de Caieiras x Ponte Preta-Sumaré; Serra Negra x Ginásio Pinhalense; U nião do Vale x Águas de Lindóia; Amparo x Jacareí; Andradina x Montenegro; Comercial de Tietê x Tanabi; Corinthians-B x União Iracemapolense e Catanduvense x Elosport.