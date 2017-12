Guapira e Mauaense vencem na B-1 Dois jogos abriram a 17ª rodada do Campeonato Paulista da Série B-1 - a quarta divisão. Na Grande São Paulo, o Guapira (17) em 11º lugar, golelou, por 4 a 1, o Velo Clube (26) que continua em sétimo lugar. Em Mauá, o Mauauense (14) venceu a Ferroviária, por 2 a 1, deixando a lanterna agora isolada para o Guarulhos. A Ferrinha, que em outros tempos já esteve na elite paulista, está numa posição intermediária, em oitavo lugar, com 24 pontos. A rodada será completada neste domingo, com mais cinco jogos.