Guapira vence Fernandópolis na B-1 Apenas dois jogos foram disputados na rodada deste sábado da Série B-1 do Campeonato Paulista. Pela manhã, no jogo adiantado pela neblina, a Mauaense apenas empatou, em casa, com o Tupã. Nos pênaltis, derrota para o time de Mauá, por 2 a 1. À tarde, o Guapira jogou o suficiente para vencer o Fernandópolis por 2 a 1. O empate não alterou a posição do Mauaense, que continuou na 14º posição, agora com 20 pontos. Os dois pontos conquistados também não alteraram a colocação do Tupã, ainda na 12º posição, com 25 pontos. O Guapira chegou aos 28 pontos e agora ocupa a 10ª colocação da Série B-1. Ainda próximo da zona de rebaixamento, o desesperado Fernandópolis continua na 13ª posição, com 23 pontos. A rodada da Série B-1 será completada neste domingo com mais cinco jogos, todos com início às 15 horas: Ferroviária x Barretos; Batatais x Guarulhos; Sertãozinho x Lemense; Velo Clube x EC Osasco e Palestra x Palmeiras-B.