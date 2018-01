Guapira vence Guarulhos nos pênaltis No único jogo válido pelo Campeonato Paulista da Série B-1 realizado neste sábado, o Guapira empatou em 2 a 2 com o Guarulhos, mas venceu nos pênaltis por 4 a 2 o jogo realizado em São Paulo. Com o resultado, o Guapira passou para o 5º lugar, desconsiderando os jogos de amanhã, enquanto o Guarulhos permanece na lanterna. A equipe paulistana abriu o placar aos 30 minutos do primeiro tempo, através de Feitosa. Mas o time de Guarulhos conseguiu a virada logo no início do segundo tempo, com dois gols de Anderson. Com a desvantagem no placar, o Guapira impôs uma forte pressão sobre o Guarulhos, que tentava de todas as maneiras segurar o ímpeto do time paulistano. Não conseguiu. O Guarulhos chegou ao empate aos 44 minutos com Nei. Na decisão por pênaltis, o Guapira teve mais tranqüilidade e venceu por 4 a 2. A rodada será completada amanhã com cinco jogos: Lemense x Mauense, Osasco X Palestra, Fernandópolis X Sertãozinho, Batatais X XV de Caraguá, Ferroviária X Palmeiras-B e Tupã X Velo Clube.