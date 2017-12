Guapira vence Mauaense nos pênaltis O Guapira empatou em 2 a 2 com Mauaense na tarde deste sábado, na Grande São Paulo, em partida válida pelo Campeonato Paulista da Série B-1. Na disputa do ponto extra, o Guapira saiu vencedor, ganhando por 5 a 4. Tanto Guapira quanto Mauaense ainda ocupam as últimas posições da competição. O primeiro tem 19 pontos em décimo terceiro lugar. O segundo, ocupa a penúltima posição da tabela com 15 pontos. A rodada será completada neste domingo, com mais seis jogos, todos com início às 15 horas.