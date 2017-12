Guapira vence Palestra na Série B1 O Guapira venceu o Palestra por 2 a 1, neste sábado, pela Série B1 do Campeonato Paulista. Com esta vitória, o Guapira subiu da 13º para a 11º colocação da competição, somando 22 pontos. O Palestra segue em quinto, com 33 pontos, mas neste domingo pode ser ultrapassado pelos adversários. O Palestra saiu na frente com Fabinho, de pênalti, mas o Guapira virou com Pereira e Lúcio. Neste domingo, às 11 horas, mais sete jogos completam a rodada: Ferroviária x Sertãozinho; Batatais e Velo Clube; Fernandópolis e Palmeiras B; Tupã x XV de Caraguá; Lemense x Barretos e Osasco x Guarulhos.