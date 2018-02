Guará e Bragantino fazem jogo fraco e ficam só no 0 a 0 Em partida válida pela quinta rodada do Paulistão, Guaratinguetá e Bragantino fizeram um jogo fraco tecnicamente e empataram por 0 a 0, nesta quarta, em Guaratinguetá. A partida começou bastante fechada, principalmente pelo mau estado do gramado. A violência imperava em campo, tanto que o zagueiro Cris, do Bragantino, foi expulso. Com um a menos, o time de Bragança Paulista se defendeu até o final do primeiro tempo, não dando chances ao adversário. A segunda etapa não foi diferente e o Guaratinguetá não conseguiu furar o bloqueio dos visitantes. Os donos da casa desperdiçaram grandes oportunidades, tendo inclusive um gol de Leandro anulado, nos minutos finais. Na próxima rodada, o Guará enfrentará o Corinthians neste domingo, em casa, às 16 horas, enquanto o Bragantino receberá o São Bento no mesmo dia, às 17 horas. Ficha técnica Guaratinguetá 0 x 0 Bragantino Guaratinguetá - Édson Bastos; Rocha, Rafael Pedro e Jeci (Leandro); Geovane, Magal, Ale, Nenê e Galego (Wellington Dias); Alexandre Pedalada e Vágner Carioca (Genilson). Técnico: Carlos Rabelo. Bragantino - Felipe; Julio César, Cris, Zelão e Luis Henrique; Adriano (Mário), Everton (Cadu), Moradei e Robson; Bill e Somália (Leandro). Técnico: Marcelo Veiga. Cartões amarelos - Jeci (Guaratinguetá); Adriano e Moradei (Bragantino). Cartões vermelhos - Rocha (Guaratinguetá); Cris (Bragantino). Árbitro - Élcio Paschoal Borborema. Renda - R$ 83.435,00. Público - 5.561 pagantes. Local - Estádio Dario Rodrigues Leite, em Guaratinguetá (SP).