Guará e Rio Claro lideram Série B1 Guaratinguetá e Rio Claro confirmaram a vantagem de atuar em casa, neste domingo, venceram e garantiram a liderança do Campeonato Paulista Série B1, com 48 pontos cada. O Linense, com 47, e o Lemense, com 46, estão na briga. Os quatro primeiros colocados passam às semifinais. Confira todos os resultados da 25ª rodada: Primavera 3 x 1 Tupã, Monte Azul 2 x 0 XV de Caraguá, Mauaense 4 x 2 Palestra, Santa Ritense 1 x 1 Lemense, Guarulhos 3 x 3 Guapira, Rio Claro 2 x 0 Batatais, Guaratinguetá 3 x 0 Velo Clube e Linense 3 x 0 Fernandópolis. No Paulista da Série B2 - quinta divisão - o Corinthians B se aproximou do líder Ecus, após vencer o Radium, por 3 a 0. O time do Parque São Jorge tem 50 pontos, dois a menos que o Ecus de Suzano. Confira os resultados da 25ª rodada: Joseense 0 x 0 ECUS, Corinthians B 3 x 0 Radium, Guaçuano 2 x 0 Jalesense, Ponte Preta B 1 x 0 Lençoense, Paulista 3 x 5 Capivariano, Elosport 1 x 2 Guarujá e Pirassununguense 3 x 0 Palmeirinha.