Guará e Rio Preto mudam técnico na A2 A 7ª rodada do Campeonato Paulista da Série A2, terminada no último domingo, provocou mudanças de treinadores em quatro clubes. Nesta terça-feira, o Guaratinguetá perdeu Márcio Ribeiro, que já estava estudando uma proposta do CSA-AL, e o Rio Preto se despediu de Márcio Rossini. Márcio Rossini já tinha colocado o cargo à disposição há uma semana, mas foi mantido pela diretoria por mais um jogo. Mas o Rio Preto foi goleado em casa, por 4 a 1, para o lanterna Olímpia, somando 5 partidas sem vitória. Quem assume o comando é Sérgio Índio. Já o Guará, que também não vence há cinco rodadas, perdeu em casa na última rodada, por 2 a 1, para o Nacional. O novo treinador do time é Gilmar da Costa. Na segunda-feira, o Sertãozinho já tinha demitido Edison Só. E foi buscar Roberto Fonseca, do Mirassol, que fechou preferiu efetivar Ivan Baitello, do time de juniores. A Federação Paulista de Futebol confirmou que a partida entre Olímpia e Francana, pela 6ª rodada da Série A2, cancelada por causa de uma dívida trabalhista do time de Franca, vai mesmo acontecer. O confronto, que deveria ter ocorrido no dia 24 de fevereiro, foi marcado para as 20h30 do dia 17 de março. O local será o mesmo: o estádio Thereza Breda, em Olímpia.