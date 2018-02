Guará perde técnico e tira Márcio Araújo do Rio Claro Como perdeu seu técnico para o Palmeiras, que contratou Toninho Cecílio para ser gerente de Futebol, o Guaratinguetá foi buscar o substituto no Rio Claro. Assim, acertou com Mário Araújo para o restante do Campeonato Paulista, deixando o rival sem comandante. As trocas aconteceram nesta terça-feira, quando o Palmeiras confirmou seu novo gerente. Para assumir o cargo no Palestra Itália, Toninho Cecílio deixou o Guaratinguetá. E quem levou a pior foi o Rio Claro, que ficou sem técnico. "O Márcio recebeu uma proposta muito boa e não conseguimos segurá-lo. Mas isso acontece toda hora no futebol. Agora fica à cargo de nossa parceira, a New Time, a contratação do novo treinador. Acredito que em breve já tenhamos um novo treinador. A pressa agora é nossa", disse com o diretor do Rio Claro, Renê Salve. O Guaratinguetá ocupa atualmente a 11.ª posição do Campeonato Paulista, com 17 pontos, enquanto o Rio Claro está na zona de rebaixamento, em 17º lugar, com 11 pontos. O Guará pega na próxima rodada do Estadual o Juventus, no domingo, em seus domínios. O Rio Claro recebe o São Bento no mesmo dia.