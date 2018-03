Guará surpreende na Série A3 Na abertura da nona rodada do Campeonato Paulista da Série A3, neste sábado pela manhã, o Mauaense perdeu em casa para o Guaratinguetá, por 4 a 3, numa virada sensacional nos últimos minutos de jogo. O vencedor assumiu a liderança momentânea do Grupo 2, com 14 pontos. O Mauense continua com 10 pontos. Às 19 horas, em Piracicaba, se enfrentam XV de Novembro e ECO-Osasco. A rodada será completada domingo, com mais seis jogos. Os quatro primeiros colocados de cada grupo vão continuar disputando o título. Os quatro primeiros colocados da competição vão subir para a Série A2 em 2005.