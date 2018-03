Guará x Palmeiras-B abre rodada da Série A3 A décima rodada do Campeonato Paulista da Série A3 começa neste sábado com o jogo isolado entre Guaratinguetá e Palmeiras-B, no estádio Dario Rodrigues Leite, no Vale do Paraíba, às 19 horas. A partida, válida pelo Grupo 2, marcará uma estréia e uma despedida. O técnico Roberto Fernandes, que comandou o Guaratinguetá da quarta a nona rodada, se transferiu para o Anapolina, de Goiás, e deixou o cargo para o auxiliar Luiz Muller. Ele dirige o time nesta partida. Após o jogo, Muller voltará a ser o auxiliar de Fernandes em Goiás e o técnico Ricardo Oliveira assumirá a equipe a partir das próximas rodadas. O treinador foi contratado na quinta-feira e estava no Confiança, de Sergipe, onde sagrou-se campeão estadual. O Guará é segundo colocado do Grupo 2, com 14 pontos, ao lado de Osasco e XV de Piracicaba. O líder é o Primavera, com 16 pontos. O Palmeiras é penúltimo colocado, com 10 pontos, o que confirma o equilíbrio no grupo na briga pelas quatro primeiras posições. O Palmeiras-B, do técnico Wilson Coimbra contará com o retorno do zagueiro Belém, que estava na Seleção Brasileira Sub-20 na última semana. O treinador já definiu o time que vai a campo e ainda acredita na classificação. "Começamos bem o campeonato e tivemos uma queda de rendimento. Se fizermos uma boa partida diante do Guaratinguetá, poderemos brigar por uma vaga, pois vamos fazer dois jogos em casa, seguidos", acredita Wilson Coimbra.