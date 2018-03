Guarani aceita desafios no Maracanã O Guarani enfrenta o Flamengo, neste domingo, às 18 horas, no Maracanã, com dois desafios: não tremer no maior estádio do mundo e conseguir sua primeira vitória fora de casa no Campeonato Brasileiro. Durante toda a semana o técnico José Macia, o Pepe, transmitiu aos jogadores uma dose reforçada de confiança, arma que ele acha capaz de derrubar até mesmo o que considera "um forte e perigoso adversário". É de modo simples, bem ao seu estilo, que o técnico tenta passar otimismo ao grupo: "Se nós derrubamos o líder (Internacional) e quase superamos o Cruzeiro, então porque não podemos vencer o Flamengo?". Só que, na realidade, ele reconhece as dificuldades. Enaltece a habilidade de alguns flamenguistas, como Fábio Baiano e Felipe, mas não pretende fazer nenhuma marcação individual. "Vamos marcar em zona: todos na marcação sem bola e também atacando em bloco com a bola nos pés", discursa. O Guarani tem 11 pontos, ocupa a boa nona posição mas ainda não venceu longe de sua torcida. Foram três derrotas (Grêmio, Atlético-MG e Criciúma) e um empate diante do Juventude. Para quebrar este jejum, o time terá apenas uma mudança já esperada: Alex, após cumprir suspensão automática, entra na lateral-esquerda no lugar de Gilson. O zagueiro Bruno Quadros chegou a preocupar por sentir dores no joelho direito, mas participou do coletivo de sexta-feira e foi confirmado. O time, então, mantém a mesma base e o mesmo esquema tático: o 3-5-2. O atacante Rodrigão é a grande arma ofensiva. Ele marcou três gols nos últimos dois jogos e garante que, em breve, voltará a ser chamado de Rodrigol.