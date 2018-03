Guarani acerta com Hélio dos Anjos O novo treinador do Guarani, para a disputa do Campeonato Brasileiro, já está definido. O clube de Campinas acertou com Hélio dos Anjos, que está atualmente no Juventude-RS. Ele deve se apresentar no Brinco de Ouro após decidir o título do Campeonato Gaúcho contra o Grêmio. A contratação de Hélio dos Anjos é um velho sonho do Guarani. Tanto que, no ano passado, o clube chegou a acertar salários com o treinador. Mas depois ele preferiu continuar no Goiás, onde conquistou o pentacampeonato regional. Na época, Dario Pereyra acabou vindo para o seu lugar, mas ficou apenas seis jogos no Brinco de Ouro, não venceu nenhum e foi mandado embora. Hélio dos Anjos terá muito trabalho quando chegar a Campinas, já que o elenco do Guarani está desmotivado e desacreditado. No Campeonato Paulista, o time foi rebaixado para a segunda divisão. Além de acertar com Hélio dos Anjos, a diretoria do Guarani já definiu a nova comissão técnica. O preparador físico será Luís Carlos Brollo e o preparador de goleiros Ilo Guarany Roxo. Os dois já trabalharam no clube. Agora, a diretoria espera definir quem vai ser o novo gerente de futebol do clube. A preferência é para um ex-jogador do Guarani e o mais cotado, no momento, é Neto, já que Zenon rejeitou o convite.