Guarani acerta com meia Thiaguinho e confirma o artilheiro Bruno Xavier

Mais duas caras novas são aguardadas nos próximos dias para assinar contrato com o Guarani visando a disputa da Série B do Campeonato Brasileiro. Destaques do Nacional na última Série A2 do Campeonato Paulista, o meia Thiaguinho e o atacante Bruno Xavier foram confirmados como reforços pelo presidente Palmeron Mendes Filho.

Thiaguinho tem 20 anos e foi revelado na base do Juventus. Pelo Nacional, disputou 15 jogos e marcou cinco gols. Com relação a Bruno Xavier, ele foi o artilheiro da última Série A2, com dez gols. O atacante de 21 anos surgiu na Portuguesa e passou também pelo Sport.

A expectativa é que mais alguns jogadores sejam contratados para a sequência da temporada, até porque peças importantes podem sair. O meia Bruno Nazário tem contrato até o fim de junho e vem recebendo sondagens de grandes clubes brasileiros. Ele pertence ao Hoffenheim-ALE.

"O Bruno Nazário permanece conosco até 30 de junho, mas o Guarani tem uma cláusula de prorrogação até o final da Série B. Para perder o Nazário na janela do meio do ano através de uma compensação financeira", explicou Palmeron Mendes Filho.

A estreia alviverde na Série B do Brasileiro será já nesta sexta-feira, contra o Fortaleza, às 19h15, na Arena Castelão, em Fortaleza (CE).