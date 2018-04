Guarani acerta com volante Evandro para a Série C do Brasileiro

Evandro já está em Campinas e realizando trabalhos com o restante do elenco. Espera apenas a regularização dos seus documentos para ser apresentado de forma oficial. Ele tem apenas 23 anos e ajudou o Toledo a chegar às quartas de final do Paranaense e foi eliminado pelo Coritiba.

O clube também acertou a contratação do dirigente Marcus Vinícius Beck Lima, ex-Criciúma, para ajudar na montagem do elenco para a Série C. Ele é aguardado no estádio Brinco de Ouro após ter sido indicado pelo gerente de futebol Rodrigo Pastana.

A estreia do time na Série C está marcada para o dia 22 de maio, contra o Guaratinguetá, em local ainda indefinido. Isso porque o Guarani foi punido por uma confusão diante da Portuguesa, no ano passado, e terá de atuar longe de Campinas no confronto.