Guarani acerta contratação do seu segundo Romarinho Na véspera de sua estreia na Série C do Campeonato Brasileiro, o Guarani confirmou, na tarde desta quinta-feira, a contratação de mais um reforço. Trata-se do atacante Romarinho, que foi um dos destaques do Rio Claro no vice-campeonato da Série A2 do Paulista deste ano.