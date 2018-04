Guarani acerta retorno do meia Fumagalli para Série C

Para voltar ao Guarani, o veterano meia de 35 anos aceitou reduzir seus salários. "Expusemos para ele nossas perspectivas. Mostramos o quanto seria importante a presença dele para as pretensões do Guarani na Série C. A questão salarial foi o menor problema", explicou o diretor de futebol Rogério Giardini.

Outra novidade do dia no Guarani foi a apresentação do atacante Tito, que teve como último clube o Rio Branco - disputou o Campeonato Paulista da Série A2. Até agora, já são 19 reforços contratados para encarar a Série C, na qual a estreia será no dia 1º de junho, contra o Madureira, no Rio.