Guarani acha que defesa está acertada Se o Guarani ainda não acertou o pé e nem fez as pazes com a vitória, pelo menos tem uma certeza: conta com um sistema defensivo forte. O time não sofreu gols nos últimos três jogos e espera usar este trunfo para os próximos jogos dentro do Ca mpeonato Paulista, inclusive diante do Mogi, domingo, em Mogi Mirim. A idéia é do próprio técnico Jair Picerni, que reconheceu as dificuldades enfrentadas no empate sem gols contra o Crac, de Catalão-GO, na estréia pela Copa do Brasil. "Realmente não tivemos chances lá na frente, mas vamos acertar isso nos próximos jogos" . O jogo de volta acontecerá dia 2 de março, quando o time campineiro precisará da vitória para passar à segunda fase. Mas ele está confiante porque o time não sofreu gols no empate com o Santos, na Vila Belmiro, e na vitória sobre o são Caetano, por 1 a 0, além do jogo em Goiás. O desafio é que o time campineiro não vence dois jogos seguidos há uma ano e meio. Os jogadores ganharam folga nesta quinta-feira e participam de um coletivo nesta sexta-feira à tarde. O lateral-esquerdo Gilson, vetado antes do jogo com dores no joelho direito, pode continuar de fora. Assim, o Guarani atuará, de novo, no esquema 3-5-2, com Paulo André no meio da defesa, Héverton como ala-direito e Mariano improvisado na ala-esquerda. Com nove pontos, o Guarani é 11º colocado.