Guarani adota cautela contra o Paraná Decidido a manter uma postura cautelosa no Guarani, o técnico Barbieri ensaia algumas opções para o jogo contra o Paraná, domingo à tarde, em Curitiba. Nos treinamentos tem dado indícios de que vai escalar três volantes e, dessa forma, reforçar a marcação contra o adversário. A novidade na posição, inclusive, pode ser o garoto Roberto, de 18 anos, um jogador formado nas divisões de base do clube. Nas primeiras atividades da semana, Roberto compôs o time titular ao lado de Rafael, de 23, e Reinaldo, de 19, além do meia Dinélson, de 17. O treinador, porém, que há dois meses comandava estes jogadores no time de juniores, parece não temer nada. "Eles estão treinando com a gente faz tempo e conheço bem o potencial de cada jogador", garantiu. Mas a confiança de Barbieri não condiz com a realidade do time campineiro. As suspensões de Emerson e Leandro Guerreiro, que receberam o terceiro cartão amarelo no empate sem gols com o Vasco da Gama, incomodam o técnico. Suas outras opções seriam as entradas dos experientes Marquinhos e Esquerdinha, meias com características mais ofensivas. O goleiro Jean e o zagueiro Paulão permanecem suspensos. Em seus lugares entraram, respectivamente, Fernando e Juninho.