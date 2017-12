Guarani agenda três amistosos antes da estreia na Série A2

Com o elenco praticamente fechado, o Guarani agora vai em busca de entrosamento e, para isso, vai testar os jogadores dentro das quatro linhas. Por isso, diretoria e comissão técnica agendaram três jogos-treino antes da estreia no Campeonato Paulista da Série A2, marcada para o último final de semana de janeiro, contra o Oeste, em Campinas.

No próximo domingo, o Guarani recebe o Nacional no Brinco de Ouro. Depois, terá pela frente a Internacional de Limeira, no dia 18, fora de casa, e o Red Bull Brasil, no dia 21, em Jarinu. Os dois primeiros se preparam para a Série A3 e o Red Bull vai disputar a elite do futebol paulista.

Restando apenas um jogador para fechar os 28 - limite estipulado pela Federação Paulista de Futebol para inscrições -, o Guarani vai aproveitar essas atividades para que o técnico Ney da Matta conheça melhor o elenco e defina os 11 titulares para a Série A2.