Guarani aguarda proposta por Dracena A lista de dispensas, anunciada nesta segunda-feira pelo Corinthians, pode confirmar a saída do zagueiro Edu Dracena do Brinco de Ouro. O Guarani poderia receber, além de uma quantia em dinheiro, os passes do atacante Fernando Baiano e do meio-campo Marcos Senna. "Não recebemos nenhuma proposta oficial", garantiu o vice-presidente Antonio Carlos Seccacci, contrariando a posição do jogador que assegura ter sido contatado por vários clubes. Na relação dos nove jogadores cortados no elenco por Wanderley Luxemburgo, estão três zagueiros: Fábio Luciano, João Carlos e Avalos. "Vamos aguardar", desconversou o dirigente, lembrando que o clube mantém boas relações com o Corinthians, que comprou os passes do goleiro Gléguer e do volante Otacílio, no começo do ano. A diretoria confirmou o empréstimo do volante Martinez para o Internacional-RS. Pela negociação, o Guarani deve receber R$ 900 mil, com o passe fixado em R$ 4 milhões. O atacante Cléber, emprestado junto a Portuguesa de Desportos, deve se apresentar nesta terça-feira, no Brinco de Ouro, devendo seguir inclusive para Santa Catarina, onde se juntará ao elenco do bugrino que realiza alguns amistosos. O técnico Hélio dos Anjos aprovou o desempenho do time no empate em 1 a 1 contra o Avaí, no primeiro amistoso visando o Campeonato Brasileiro. O treinador disse que o time pode render mais. "Gostei do time porque saiu perdendo e soube empatar com um a menos. Depois conseguiu manter o resultado com dois a menos", argumentou Hélio dos Anjos. O zagueiro Gláuber e o atacante Zé Carlos foram expulsos. O meia Fernando Fumagalli, que marcou o gol de empate, também comemorou o resultado. "Pelas circunstâncias o time foi bem. O empate saiu de bom tamanho. Agora, vamos nos acertando para fazer uma grande campanha no Brasileiro", explicou Fumagalli. O time fará ainda mais dois jogos no Sul. Nesta quarta-feira enfrenta o Criciúma, e no sábado pega o Internacional-RS, em Porto Alegre.