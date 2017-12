Guarani ainda busca mais 3 reforços Até a apresentação do elenco do Guarani no dia 5 de janeiro, a diretoria promete definir, pelo menos, mais três reforços para o técnico Barbieri. O objetivo é suprir as baixas sofridas no final da temporada, quando mais da metade dos titulares deixou o clube. A promessa, porém, é manter um rígido controle na política salarial. "Esta tem sido nossa maior dificuldades, porque tínhamos uma lista de reforços já formada por jogadores conhecidos e outra lista com futuras promessas. O acordo, no entanto, está cada vez mais difícil", comentou o vice-presidente Antônio Carlos Secacci, justificando o atraso na formação do elenco para o Campeonato Paulista. Até o momento, o clube apresentou quatro reforços. O lateral direito Júnior Barbosa, ex-Oeste de Itápolis; o lateral-esquerdo Patrick, da Anapolina-GO, além dos meio campistas argentinos Liberman e Loscri. A programação da comissão técnica prevê exames de avaliação médica e física a partir do dia 5 no próprio estádio Brinco de Ouro. No dia 8 começa uma semana de pré-temporada na estância hidromineral de Serra Negra.